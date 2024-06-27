В Госдуме призвали не паниковать после «саморасцепа» поезда «Иволга»

Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев после «саморасцепа» электропоезда «Иволга» в Подмосковье призвал не паниковать и заверил граждан, что техника является качественной. Он заявил НСН, что в причинах произошедшего разберется соответствующая комиссия.

Ранее Московская железная дорога сообщила, что на станции Кратово МЦД-3 между вагонами «Иволги» произошел «саморасцеп». В результате инцидента пострадавших нет. Очевидцы рассказали, что услышали звук «разрыва» и были испуганы. Железнодорожники уже принимают все необходимые меры для оказания помощи компании-перевозчику и освобождения перегона для возобновления движения.