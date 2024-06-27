В Госдуме призвали не паниковать после «саморасцепа» поезда «Иволга»
Российский пассажирский транспорт является самым безопасным, он перевозит миллиарды людей, отметил в эфире НСН депутат Евгений Москвичев.
Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев после «саморасцепа» электропоезда «Иволга» в Подмосковье призвал не паниковать и заверил граждан, что техника является качественной. Он заявил НСН, что в причинах произошедшего разберется соответствующая комиссия.
Ранее Московская железная дорога сообщила, что на станции Кратово МЦД-3 между вагонами «Иволги» произошел «саморасцеп». В результате инцидента пострадавших нет. Очевидцы рассказали, что услышали звук «разрыва» и были испуганы. Железнодорожники уже принимают все необходимые меры для оказания помощи компании-перевозчику и освобождения перегона для возобновления движения.
«Здесь надо смотреть и разбираться. Я знаю, что эта техника качественная. Надо дождаться, что скажет РЖД. Паниковать не надо. Специалисты объявят, что произошло, все будет нормально. Это все подробно разбирается на комиссии. Наш пассажирский транспорт самый безопасный, мы перевозим миллиарды пассажиров», - сказал Москвичев.
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) сообщила, что совместно с производителем проведет внутреннюю проверку по факту произошедшего. Производителем электропоездов «Иволга» является «Трансмашхолдинг» (ТМХ).
В 2022 году ТМХ провели работу по импортозамещению всех ключевых узлов и комплектующих «Иволги». Так, 98% комплектующих новой модели электропоезда производятся в России на более чем 600 предприятиях, передает «Радиоточка НСН».
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