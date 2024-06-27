«Услышали звук и закричали!»: Очевидцы о разорвавшемся в Кратово поезде «Иволга»
Вагон оторвался в момент отправления поезда от станции, двери были заблокированы. но никто не пострадал, рассказала в эфире НСН пассажирка пострадавшего поезда.
В Подмосковье на станции МЦД-3 «Кратово» в четверг днем порвался поезд «Иволга», сообщили НСН очевидцы происшествия.
Инцидент произошел буквально несколько минут назад, однако поезд не успел набрать скорость, поэтому пострадавших нет. Видео происшествия первым опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Поезд остановился на станции "Кратово", кто-то зашел, кто-то вышел, поезд начал трогаться и мы услышали какой-то звук "дщщщ". Никто ничего не понял, все закричали, но сильной паники не было. Пассажиры сначала не могли выйти, потому что двери были заблокированы, потом их открыли и мы вышли на улицу. К нам вышли и объяснили, что можно поехать в сторону Раменского. Но мы пока в шоке, если честно, даже язык заплетается. Пока все стоят ждут, все адекватные, никто не кричит, не паникует». – рассказала НСН Ольга, ехавшая в этом поезде.
По предварительным данным, разорвалось сцепное устройство между вагонами.
Дачный поселок Кратово находится в Раменском городском округе Московской области и известен проживавшими там деятелями культуры и искусства. В их числе бард Булат Окуджава, писатель Михаил Зощенко, кинорежиссер Сергей Эйзенштейн, композитор Владимир Шаинский и многие другие. Раньше до Кратово шли электрички от метро «Выхино», а сейчас туда можно добраться по МЦД-3.
26 июня в Коми произошло ЧП с пассажирским поездом, ехавшим из Воркуты в Новороссийск. С рельс сошло девять вагонов поезда, в котором находилось 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. На месте происшествия найдены тела двух погибших, в больнице остаются восемь человек, отмечает «Радиоточка НСН».
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