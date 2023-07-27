Причиной крушения вертолета на Алтае могла стать ошибка пилотов

К крушению вертолета Ми-8 на Алтае могла привести ошибка пилотов при посадке, сообщили авиационные службы.

Упавший на Алтае вертолет оставил без света два села

МЧС России опубликовало кадры тушения обломков упавшего вертолета. На них видно, что от воздушного судна практически ничего не осталось.

Накануне стало известно, что в районе села Тюнгур республики Алтай при крушении вертолета погибли шесть человек, семь получили различные повреждения.

Трое пассажиров находятся в крайне тяжелом состоянии - у них 90 процентов ожогов тела. Всего на борту находились 16 человек, включая 3 членов экипажа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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