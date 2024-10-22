Пять человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Нижегородской области

По словам главы ведомства Галины Михайловой, все пострадавшие находятся в областной клинической больнице.

«В областной клинической больнице находятся все пятеро человек, которые были на борту», - сказала она.

Ранее в Национальной службе санавиации (НССА) заявили, что инцидент произошёл в лесной зоне в Нижегородской области, причиной жёсткой посадки вертолёта стали проблемы технического характера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

