Пять человек пострадали при жесткой посадке вертолета в Нижегородской области

Пять человек были госпитализированы после жёсткой посадки вертолёта в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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По словам главы ведомства Галины Михайловой, все пострадавшие находятся в областной клинической больнице.

«В областной клинической больнице находятся все пятеро человек, которые были на борту», - сказала она.

Ранее в Национальной службе санавиации (НССА) заявили, что инцидент произошёл в лесной зоне в Нижегородской области, причиной жёсткой посадки вертолёта стали проблемы технического характера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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