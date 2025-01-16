В Казахстане отказались комментировать неофициальные данные по делу AZAL

До публикации предварительного отчёта об авиакатастрофе самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) комиссия министерства транспорта Казахстана не будет комментировать данные из интернета, не имеющие официального источника. Об этом сообщила в четверг пресс-служба минтранса республики.

В среду, 15 января, в интернете появилась якобы расшифровка черных ящиков потерпевшего катастрофу в казахстанском Актау самолёта AZAL. В частности, были опубликованы переговоры пилотов с диспетчерами.