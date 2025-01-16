В Казахстане отказались комментировать неофициальные данные по делу AZAL
До публикации предварительного отчёта об авиакатастрофе самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) комиссия министерства транспорта Казахстана не будет комментировать данные из интернета, не имеющие официального источника. Об этом сообщила в четверг пресс-служба минтранса республики.
В среду, 15 января, в интернете появилась якобы расшифровка черных ящиков потерпевшего катастрофу в казахстанском Актау самолёта AZAL. В частности, были опубликованы переговоры пилотов с диспетчерами.
В комиссии минтранса Казахстана отметили, что продолжат работу для установления причин произошедшего и пока не намерены комментировать данные из интернета до предварительного отчета и без официального источника.
При этом по данным расшифровки переговоров, опубликованных Telegram-каналом Baza в среду, следует, что экипаж самолета AZAL самостоятельно принял решение не садиться в Грозном и Махачкале, несмотря на рекомендации диспетчеров, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru