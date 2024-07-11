Причиной гибели 13 горняков в Амурской области стало обводнение шахты
Причиной аварии на шахте «Пионер» в марте текущего года, унесшей жизни 13 горняков, стало обводнение, сообщают «Известия».
Грунтовые воды прорвались в выработки, после чего произошел обвал, а часть рудника с людьми затопило. На это потребовалось четыре минуты.
Основной проблемой таких объектов является неправильная технология постройки шахт. Кроме того, используются старые подходы и методики.
«Это золотой рудник, там люди наняты по договору, не факт, что они специалисты в горном деле. Специалисту выжить в экстремальных ситуациях непросто, а уж неспециалисту… Конечно, нельзя говорить, что они пришедшие улицы и им говорят: бери молоток и иди в забой. Как минимум, надо иметь год стажа, специальные учебные пункты и так далее. При этом встречаются случаи не совсем законного труда. Накажут, скорее всего, стрелочника, поскольку иной раз расследование уходит не в ту сторону, а непосредственные виновники уходят от ответственности», — сообщил НСН первый заместитель председателя Российского профсоюза угольщиков Рубен Бадалов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru