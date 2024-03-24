Появились подробности спасательных работ на руднике «Пионер» в Приамурье

По словам одного из спасателей, выполнена первая перемычка, завершены работы по ее созданию. Специалистам придется установить еще две. Сложность проведения работ связана с сыростью, водой и грязью.



Заместитель начальника участка Сергей Тюленев рассказал, что у спасателей есть поворотная камера. Благодаря этому оборудованию можно под разными углами обследовать скважину, увидеть повреждения и записать изображение на видео в хорошем качестве, чтобы потом проанализировать.

Камеру можно опускать на лебедке на глубину до 700 метров, но оборудование не способно работать при большом количестве воды, пояснил Тюленев.

Ранее «Покровский рудник» подтвердил, что в шахте в Амурской области, где произошло обрушение, находятся 13 человек, сообщает РИА Новости. Обрушение горных пород на шахте «Пионер» гидрометаллургического комбината в Амурской области зафиксировано 18 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



