Причиной аварийной посадки самолета под Новосибирском стал отказ гидросистемы

По его словам, командир экипажа обоснованно решил посадить самолет в Новосибирске, однако позже осознал, что для этого не хватит топлива.

Отмечается, что Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее «Уральские авиалинии» опубликовали фотографию командира Airbus Сергея Белова, посадившего самолет со 159 пассажирами на пшеничное поле в Новосибирской области. Посадка в таких условиях прошла почти ювелирно: только несколько пассажиров обратились к медикам с ушибами. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

