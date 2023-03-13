Прибор с радиоактивным веществом потерялся в Техасе
Департамент здравоохранения штата Техас заявил о пропаже в Хьюстоне промышленного прибора с радиоактивным материалом.
В ведомстве уточнили, что речь идёт о радиографической камере, которая использовалась в строительной отрасли. С её помощью можно получить рентгенографические изображения, позволяющие обнаруживать трещины и дефекты.
«При нахождении камеры не пытайтесь открыть её. Звоните 911 или по номеру департамента, чтобы сообщить о местонахождении прибора», - говорится в заявлении.
В департаменте добавили, что стоимость такой камеры - 15-20 тысяч долларов США, за возвращение прибора объявлено вознаграждение.
Ранее в Австралии нашли потерянную капсулу с радиоактивным цезием-137В, которая выпала из грузового автомобиля горнодобывающей компании Rio Tinto, сообщает НСН.
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