Прибор с радиоактивным веществом потерялся в Техасе

Департамент здравоохранения штата Техас заявил о пропаже в Хьюстоне промышленного прибора с радиоактивным материалом.

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В ведомстве уточнили, что речь идёт о радиографической камере, которая использовалась в строительной отрасли. С её помощью можно получить рентгенографические изображения, позволяющие обнаруживать трещины и дефекты.

«При нахождении камеры не пытайтесь открыть её. Звоните 911 или по номеру департамента, чтобы сообщить о местонахождении прибора», - говорится в заявлении.

В департаменте добавили, что стоимость такой камеры - 15-20 тысяч долларов США, за возвращение прибора объявлено вознаграждение.

Ранее в Австралии нашли потерянную капсулу с радиоактивным цезием-137В, которая выпала из грузового автомобиля горнодобывающей компании Rio Tinto, сообщает НСН.

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Фото: pixabay.com
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