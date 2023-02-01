Потерянную на шоссе капсулу с радиоактивным Цезием-137 нашли в Австралии

Потерянную капсулу с радиоактивным цезием-137В обнаружили в Австралии. Об этом объявил глава министерства по чрезвычайным ситуациям Западной Австралии. По его оценке, поиски опасного предмета оказались очень сложными. Он сравнил это с находкой иголки в стоге сена.

Капсула с радиоактивным веществом размером 6 мм на 8 мм выпала из грузового автомобиля горнодобывающей компании Rio Tinto. Произошло это, когда машина ехала из района Пилбара, где добыли цезий-137В, на склад в городе Перт.