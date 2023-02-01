Потерянную на шоссе капсулу с радиоактивным Цезием-137 нашли в Австралии
Потерянную капсулу с радиоактивным цезием-137В обнаружили в Австралии. Об этом объявил глава министерства по чрезвычайным ситуациям Западной Австралии. По его оценке, поиски опасного предмета оказались очень сложными. Он сравнил это с находкой иголки в стоге сена.
Капсула с радиоактивным веществом размером 6 мм на 8 мм выпала из грузового автомобиля горнодобывающей компании Rio Tinto. Произошло это, когда машина ехала из района Пилбара, где добыли цезий-137В, на склад в городе Перт.
Весь путь занял около пяти дней – с 12 по 16 января, при этом пропажу капсулы заметили только 25 числа.
Поиски проводились на автодороге длиной около 1,5 тысячи километров. В результате, объект нашли на обочине трассы в окрестностях шахтерского городка Ньюман в Западной Австралии.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», длительный контакт с такой капсулой может вызвать ожоги кожи, острую лучевую болезнь и онкологическое заболевание.
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