На границе Индии и Пакистана произошло землетрясение магнитудой 5,7

Отмечается, что землетрясение произошло в 10:18 по времени UTC (13:18 мск). Эпицентр находился в 151 км к северо-востоку от индийского города Патханкот с населением 174 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 35 км.

Подчеркивается, что информация о разрушениях и жертвах не поступала.

Ранее, 18 декабря, землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Кемеровской области. По данным специалистов, подземные толчки зафиксировали в 04:02 мск в 10 км к северо-западу от поселка Шерегеш Таштагольского района, где находится одноименный горнолыжный курорт, передает «Радиоточка НСН».

