До 13 выросло число раненых при взрыве на Тамбовском пороховом заводе
Не менее 13 человек госпитализированы после взрыва на Тамбовском пороховом заводе в Котовске. Пятеро погибли. Такие обновлённые данные приводит областной главк МЧС.
В результате ЧП четыре человека погибли на месте, ещё один умер в больнице от полученных травм. Все они сотрудники порядной организации, которая вела в здании ремонтные работы на чанах горячей промывки пироксилина.
Сигнал о взрыве поступил в МЧС во вторник, 20 июня в 14:10 по московскому времени. Возгорание, возникшее после взрыва, оперативно ликвидировали. Глава Тамбовской области Максим Егоров исключил диверсию. По его данным, к ЧП привёл человеческий фактор.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас пороховой завод функционирует в штатном режиме. Технологический цикл не нарушен, производство не остановлено.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru