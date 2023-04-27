Один человек пострадал при взрыве в Мелитополе
27 апреля 202308:06
Самодельное взрывное устройство сработало у многоквартирного дома в Мелитополе, один человек пострадал. Об этом сообщает администрация города.
ЧП произошло около 05:15, пишет «Свободная пресса».
«У подъезда многоквартирного жилого дома на ул. Кирова прозвучал взрыв. <...> Пострадал один человек», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.
Раненого госпитализировали. На месте инцидента работают оперативные службы, отмечает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru