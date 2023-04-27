Один человек пострадал при взрыве в Мелитополе

Глава МЧС России прибыл в Свердловскую область, где ранее вспыхнули несколько крупных пожаров В администрации Запорожской области заявили о переброске в регион украинских войск Песков: Россия ответит на решение Польши изъять деньги со счетов российского посольства и торгпредстава Президент Турции не поедет на открытие АЭС «Аккую» В Крыму открылись новые быстровозводимые модульные гостиницы