При взрыве в кафе в Таганроге пострадали 12 человек

Порядка 12 человек пострадали при взрыве в кафе в Таганроге, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Взрыв произошёл в печально известном Доме профсоюзов в Одессе

По их данным, под завалами могут находиться люди.

Источник Telegram-канала Shot сообщает, что на месте взрыва в Таганроге обнаружили осколки неизвестного снаряда.

Telegram-канал 112, в свою очередь, сообщал, что на месте взрыва образовалась воронка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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