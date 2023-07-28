При взрыве в кафе в Таганроге пострадали 12 человек
28 июля 202316:41
Порядка 12 человек пострадали при взрыве в кафе в Таганроге, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По их данным, под завалами могут находиться люди.
Источник Telegram-канала Shot сообщает, что на месте взрыва в Таганроге обнаружили осколки неизвестного снаряда.
Telegram-канал 112, в свою очередь, сообщал, что на месте взрыва образовалась воронка, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru