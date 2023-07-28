Взрыв произошёл в печально известном Доме профсоюзов в Одессе
Взрыв прогремел в Доме профсоюзов в Одессе, информирует Главное управление Национальной полиции в Одесской области Украины. По первой информации речь идёт о срабатывании гранаты при нарушении техники безопасности.
В результате происшествия погиб один человек. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. Одесские паблики сообщают, что погиб массажист, которому гранату подарил его клиент. Последний получил ранения.
Дом профсоюзов в Одессе известен трагедией, которая произошла 2 мая 2014 года на фоне смены власти на Украине. Тогда произошли стычки между активистами антимайдана из палаточного лагеря на Куликовом поле со сторонниками европейского выбора.
Дом профсоюзов, где укрылись антимайдановцы, подожгли активисты «Правого сектора» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена). Тех, кто пытался выбраться из огня, националисты добивали.
В событиях в Доме профсоюзов погибли 48 человек, пострадали более 250. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», никто до сих пор не был привлечён к ответственности за произошедшее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru