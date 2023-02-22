При взрыве на газовом месторождении в ЯНАО погибли два человека

Следственный комитет сообщил в среду, 22 февраля о чрезвычайном происшествии на газовом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. В результате взрыва газовоздушной смеси погибли двое рабочих, ещё один получил ранения.

Инцидент случился во вторник, 21 февраля в Тазовском районе на Северо-Русском месторождении, которое разрабатывает компания «НОВАТЭК-Таркосаленефтегаз», передает «Интерфакс». По предварительным данным, во время сварочных работ в цехе регенерации метанола произошли возгорание и детонация газовоздушной смеси.

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Пострадавший рабочий доставлен в Новоуренгойскую городскую больницу медицинским вертолётом. Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью людей.

Как сообщает НСН, сегодня в Красноярске загорелся склад, где, в частности, хранится продукция завода холодильников марки «Бирюса». Площадь пожара достигла 12,5 кв. метра.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
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