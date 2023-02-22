Площадь пожара на складе в Красноярске превысила 12 тысяч кв. м. Видео
Площадь масштабного пожара на складе в Красноярске выросла почти в 12 раз – до до 12500 квадратных метров. Такие последние данные развития ситуации обнародовало главное управление МЧС РФ по Красноярскому краю.
В ведомстве не исключают, что огонь полностью уничтожит строение. На первой стадии площадь пожара составляла 2500 квадратных метров. Из горящего здания выведены 10 человек. О пострадавших информации не поступало.
В связи с возгоранием управление Роспотребнадзора инициировало мониторинг качества воздуха на территории прилегающего жилого квартала. В здании расположен, в частности, склад готовой продукции завода холодильников «Бирюса». МЧС публикует видео пожара.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 954 / сут.
Умерли
396 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+15 408 / сут.
- Роскомнадзор: «Дикси» и «Бристоль» проверят из-за возможной утечки данных
- Украина запросит у Турции и ООН переговоры о продлении зерновой сделки
- СМИ: Пол Маккартни и Ринго Старр могут появиться в новом альбоме The Rolling Stones
- При взрыве на газовом месторождении в ЯНАО погибли два человека
- СМИ: Ученик напал на учительницу с ножом во Франции
- Сотрудничавшую с СБУ девушку арестовали в Ярославской области
- Экс-сотрудник Белого дома назвал Джо Байдена идиотом
- Главный украинский разведчик ожидает решающие бои весной
- В военной разведке Украины заявили, что многие пожары в России не случайны
- Heineken продает бизнес в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru