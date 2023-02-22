Площадь пожара на складе в Красноярске превысила 12 тысяч кв. м. Видео

Площадь масштабного пожара на складе в Красноярске выросла почти в 12 раз – до до 12500 квадратных метров. Такие последние данные развития ситуации обнародовало главное управление МЧС РФ по Красноярскому краю.

В ведомстве не исключают, что огонь полностью уничтожит строение. На первой стадии площадь пожара составляла 2500 квадратных метров. Из горящего здания выведены 10 человек. О пострадавших информации не поступало.

В связи с возгоранием управление Роспотребнадзора инициировало мониторинг качества воздуха на территории прилегающего жилого квартала. В здании расположен, в частности, склад готовой продукции завода холодильников «Бирюса». МЧС публикует видео пожара.