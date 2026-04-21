СМИ: На ТЭЦ в Бухаресте произошел взрыв

Взрыв и пожар произошли на теплоэлектроцентрали CET Vest в Бухаресте. Об этом сообщает канал Digi 24.

По предварительной информации, на ТЭЦ взорвался электрический трансформатор с 30 тоннами масла. Возгорание на объекте уже ликвидировали. Данных о пострадавших нет.

По словам министра энергетики Румынии Богдана Ивана, на полное восстановление инфраструктуры на ТЭЦ после инцидента может уйти до года.

Ранее взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе компании Valero в американском штате Техас, после ЧП жителям западной части города Порт-Артур рекомендовали оставаться в укрытиях.

