При ударе ВСУ по селу Бехтеры под Херсоном пострадали 13 человек
ВСУ ударили кассетными боеприпасами по селу Бехтеры Голопристанского муниципального округа Херсонской области, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Как отметил губернатор, атака произошла в 08:00.
«Два прилета произошли рядом со школой, куда дети и учителя направлялись на занятия... Пострадали 13 человек, среди них двое детей в тяжелом состоянии. К сожалению, есть и погибшие мирные жители», — написал Сальдо в Telegram-канале.
Раненым оказывают необходимую медпомощь. Сальдо подчеркнул, что виновные понесут ответственность за атаку.
Ранее ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, пострадали восемь человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru