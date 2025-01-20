При ударе ВСУ по селу Бехтеры под Херсоном пострадали 13 человек

ВСУ ударили кассетными боеприпасами по селу Бехтеры Голопристанского муниципального округа Херсонской области, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

Как отметил губернатор, атака произошла в 08:00.

«Два прилета произошли рядом со школой, куда дети и учителя направлялись на занятия... Пострадали 13 человек, среди них двое детей в тяжелом состоянии. К сожалению, есть и погибшие мирные жители», — написал Сальдо в Telegram-канале.

Раненым оказывают необходимую медпомощь. Сальдо подчеркнул, что виновные понесут ответственность за атаку.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, пострадали восемь человек.

