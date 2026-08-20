По пути «Холопа»: Чем «Мажор» с Павлом Прилучным покорил зрителя

Зритель неслучайно продолжает смотреть детективную историю о перевоспитании мажора, которая в чем-то сопоставима с сюжетом хитовой комедии «Холоп», сообщила НСН Нина Ромодановская.

Продуманный сюжет с жанровым расширением когда-то привлек внимание российских зрителей к сериалу «Мажор», и долгая история проекта подтверждает, что аудитория не устала от этой истории, заявила в беседе с НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.

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Сериал «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли продлили на шестой сезон. Режиссером продолжения выступит Владимир Битоков (2-й сезон проекта «Телохранители», «Натали и Александр»). Как уточнили в пресс-службе «Кинопоиска», франшизу уже посмотрели 9,9 миллиона подписчиков «Яндекс Плюса». Новый сезон выйдет в 2027 году. Ромодановская отметила, что отчасти успех «Мажора» в проработанном сценарии.

«Повлияла совокупность факторов. Во-первых, дело в сюжете. Есть сериалы, которые идут по одной сюжетной линии главных героев. Как правило, в таких случаях все быстро заканчивается. Сценарий "Мажора" изначально хорошо написан. Сюжетное разнообразие, которое разбавляет основную линию, и жанровое расширение дают такой эффект. "Мажор" как и "Холоп" - история о перевоспитании. Во-вторых, Прилучный – популярный актер, который также привлекает внимание зрителей», — сказала она.
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По словам собеседницы НСН, нельзя исключать, что за шестым сезоном «Мажора» последует седьмой.

«Раз создатели приняли решение запускать следующий сезон, значит, результаты предыдущего были достаточно убедительными для этого. В сериалах это работает так же, как и во франшизах – если есть интерес аудитории, есть и продолжение. Теперь все будет зависеть от результатов рейтинга шестого сезона», — уточнила она.

Первый сезон проекта представили в 2014 году. Осенью 2016 года права на показ сериала приобрела платформа Netflix. В 2024 году на телеканале SBS и стриминге Disney+ представили корейскую адаптацию под названием «Чеболь против детектива».

Помимо пяти сезонов, франшиза также включает три фильма. Одну из полнометражных картин, «Мажор в Дубае», в октябре 2025 года представили на большом экране. По данным ЕАИС Фонда кино, сборы составили 500,7 млн рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба "Кинопоиска"
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