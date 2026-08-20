По словам собеседницы НСН, нельзя исключать, что за шестым сезоном «Мажора» последует седьмой.

«Раз создатели приняли решение запускать следующий сезон, значит, результаты предыдущего были достаточно убедительными для этого. В сериалах это работает так же, как и во франшизах – если есть интерес аудитории, есть и продолжение. Теперь все будет зависеть от результатов рейтинга шестого сезона», — уточнила она.

Первый сезон проекта представили в 2014 году. Осенью 2016 года права на показ сериала приобрела платформа Netflix. В 2024 году на телеканале SBS и стриминге Disney+ представили корейскую адаптацию под названием «Чеболь против детектива».

Помимо пяти сезонов, франшиза также включает три фильма. Одну из полнометражных картин, «Мажор в Дубае», в октябре 2025 года представили на большом экране. По данным ЕАИС Фонда кино, сборы составили 500,7 млн рублей, напоминает «Радиоточка НСН».

