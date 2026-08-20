Горшенев подтвердил смерть бас-гитариста «Кукрыниксов» Оганяна

Основатель рок-группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенёв в своих соцсетях подтвердил смерть бас-гитариста коллектива Дмитрия Оганяна, который также был известен по прозвищу «Вагон».

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Как пишет RT, он отметил, что Оганян был жизнерадостным и весёлым человеком, а также талантливым музыкантом и отцом троих детей.

«Мы глубоко скорбим и соболезнуем всем близким! Прощай, Вагон», - написал Горшенёв в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в СМИ появилась информация, что мужчиной с отрубленной рукой, тело которого было найдено в Санкт-Петербурге, оказался Дмитрий Огонян, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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