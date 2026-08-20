Горшенев подтвердил смерть бас-гитариста «Кукрыниксов» Оганяна
Основатель рок-группы «Кукрыниксы» Алексей Горшенёв в своих соцсетях подтвердил смерть бас-гитариста коллектива Дмитрия Оганяна, который также был известен по прозвищу «Вагон».
Как пишет RT, он отметил, что Оганян был жизнерадостным и весёлым человеком, а также талантливым музыкантом и отцом троих детей.
«Мы глубоко скорбим и соболезнуем всем близким! Прощай, Вагон», - написал Горшенёв в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в СМИ появилась информация, что мужчиной с отрубленной рукой, тело которого было найдено в Санкт-Петербурге, оказался Дмитрий Огонян, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России вступились за девочку, нарисовавшую смешариков на детской площадке
- По пути «Холопа»: Чем «Мажор» с Павлом Прилучным покорил зрителя
- Горшенев подтвердил смерть бас-гитариста «Кукрыниксов» Оганяна
- Минтранс предложил с 2027 года изменить правила техосмотра автомобилей
- Милениалы страдают, зумеры уходят: Как россияне реагируют на выгорание на работе
- Священник заявил, что у молодых мам не бывает «сыночек-корзиночек»
- Депутат Буцкая дала совет, как не вырастить «сыночку-корзиночку»
- Военэксперт Кнутов рассказал, откуда летели 250 БПЛА в сторону Подмосковья
- ИИ в школе: Как технологии помогут ученикам и разгрузят учителей
- Путин: В России появятся новые современные АЭС