Горшенев подтвердил смерть бас-гитариста «Кукрыниксов» Оганяна

Как пишет RT, он отметил, что Оганян был жизнерадостным и весёлым человеком, а также талантливым музыкантом и отцом троих детей.

«Мы глубоко скорбим и соболезнуем всем близким! Прощай, Вагон», - написал Горшенёв в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в СМИ появилась информация, что мужчиной с отрубленной рукой, тело которого было найдено в Санкт-Петербурге, оказался Дмитрий Огонян, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

