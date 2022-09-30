Рогов сообщил об ударе ВСУ по гражданским машинам на въезде в освобожденную часть Запорожья
Украинские войска нанесли удар по гражданской колонне на выезде в освобожденную часть Запорожской области, есть жертвы. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Украинские боевики осуществили очередной террористический акт. Видя, как массово население едет в освобожденную часть Запорожской области, они ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей, стоящими в очереди в районе рынка на Ореховской трассе на выезд из подконтрольной им части региона», — рассказал чиновник в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что есть погибшие и пострадавшие, пишет Ura.ru.
Как указал Рогов, Киев пытается выдать ЧП за обстрел со стороны российских войск. Член главного совета ВГА отметил, что украинские власти стремятся запугать население на подконтрольной им территории и не допустить оттока жителей в освобожденную часть Запорожья.
Накануне украинские силовики обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области, погибли более 30 человек, напоминает РИА ФАН.
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