Рогов сообщил об ударе ВСУ по гражданским машинам на въезде в освобожденную часть Запорожья

«Украинские боевики осуществили очередной террористический акт. Видя, как массово население едет в освобожденную часть Запорожской области, они ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей, стоящими в очереди в районе рынка на Ореховской трассе на выезд из подконтрольной им части региона», — рассказал чиновник в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что есть погибшие и пострадавшие, пишет Ura.ru.

Как указал Рогов, Киев пытается выдать ЧП за обстрел со стороны российских войск. Член главного совета ВГА отметил, что украинские власти стремятся запугать население на подконтрольной им территории и не допустить оттока жителей в освобожденную часть Запорожья.

Накануне украинские силовики обстреляли колонну с беженцами в Харьковской области, погибли более 30 человек, напоминает РИА ФАН.

