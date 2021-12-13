При стрельбе в Техасе погиб человек

Отмечается, что количество раненых составило 13 человек. Трое из них госпитализированы организацией санавиации в критическом состоянии. По данным источника, остальные пострадавшие получили ранения, которые не угрожают жизни.

Как сообщил американский телеканал ABC, стрельба произошла во время мероприятия, которое было посвящено поминовению молодого человека, убитого в собственном доме примерно две недели назад. По словам шерифа, в тот момент, когда неизвестный проезжал мимо на автомобиле и начал стрелять, на месте находилось около 50 человек.