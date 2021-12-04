В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школе

В США объявили в розыск родителей подростка, утроившего стрельбу в школе в Мичигане и убившего четверых школьников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Последний пострадавший при стрельбе в пермском вузе покинул больницу

Розыск начался после того, как Джеймсу и Дженнифер Крамбли было выдвинуто обвинение в непредумышленном убийстве по неосторожности. По данным полиции, оружие, из которого стрелял их сын, отец купил за 4 дня до происшествия.

В полиции призвали тех, кто знает, где находятся родители стрелявшего подростка, сообщить об этом в службу 911.

Стрельба произошла 30 ноября в городе Оксфорд. Погибли четыре школьника в возрасте от 14 до 17 лет, еще несколько человек получили ранения. Стрелявший задержан.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:ПолицияСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры