В США объявили в розыск родителей подростка, устроившего стрельбу в школе

Розыск начался после того, как Джеймсу и Дженнифер Крамбли было выдвинуто обвинение в непредумышленном убийстве по неосторожности. По данным полиции, оружие, из которого стрелял их сын, отец купил за 4 дня до происшествия.

В полиции призвали тех, кто знает, где находятся родители стрелявшего подростка, сообщить об этом в службу 911.

Стрельба произошла 30 ноября в городе Оксфорд. Погибли четыре школьника в возрасте от 14 до 17 лет, еще несколько человек получили ранения. Стрелявший задержан.



