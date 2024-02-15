При стрельбе в Канзас-Сити пострадали 29 человек

Стрельба произошла в американском Канзас-Сити во время празднования победы местной команды в Супербоуле, погиб один человек, почти 30 пострадали. Об этом сообщает CNN.

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Инцидент произошел в районе Юнион-Стейшн. Правоохранители задержали трех подозреваемых в стрельбе, отмечает телеканал «360».

«По данным четырех местных больниц, по меньшей мере 29 человек получают врачебную помощь после стрельбы», — отмечает CNN.

Как сообщили медики, 19 пострадавших получили огнестрельные ранения. Отмечается, что среди раненых 11 детей в возрасте от шести до 15 лет.

Ранее стрельба произошла в поезде в метро Нью-Йорка, погиб ребенок, пять человек пострадали, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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