Над Россией за ночь сбили девять ракет ATACMS и 61 беспилотник

Системы ПВО России ночью 19 мая сбили девять ракет ATACMS над Крымом и 61 дрон Вооруженных сил Украины, 57 из которых — над Краснодарским краем, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Больше 10 дронов пытались атаковать два района Краснодарского края

Также три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области. Как указало военное ведомство, ракеты – американского производства, беспилотники были самолетного типа.

Ранее стало известно, что в Белгородской области в результате падения беспилотника загорелась кровля храма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ПВОУкраинаВСУБеспилотники

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