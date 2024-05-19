Над Россией за ночь сбили девять ракет ATACMS и 61 беспилотник
19 мая 202408:37
Системы ПВО России ночью 19 мая сбили девять ракет ATACMS над Крымом и 61 дрон Вооруженных сил Украины, 57 из которых — над Краснодарским краем, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области. Как указало военное ведомство, ракеты – американского производства, беспилотники были самолетного типа.
Ранее стало известно, что в Белгородской области в результате падения беспилотника загорелась кровля храма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru