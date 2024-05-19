Премьер Эстонии: Запад боится помогать Украине
19 мая 202408:02
Полной поддержке Западом Украины мешают страхи, сообщат издание Postimees со ссылкой на главу правительства Эстонии Каю Каллас.
По ее словам, западные страны боятся разного, некоторые – ядерной войны, другие – эскалации, третьи – миграции.
Каллас призвала действовать решительно и не попасться «в ловушку страха». Премьер отметила, что Украина должна быть в составе Евросоюза и НАТО.
Ранее Каллас предложила расширить санкции против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru