Премьер Эстонии: Запад боится помогать Украине

Полной поддержке Западом Украины мешают страхи, сообщат издание Postimees со ссылкой на главу правительства Эстонии Каю Каллас.

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По ее словам, западные страны боятся разного, некоторые – ядерной войны, другие – эскалации, третьи – миграции.

Каллас призвала действовать решительно и не попасться «в ловушку страха». Премьер отметила, что Украина должна быть в составе Евросоюза и НАТО.

Ранее Каллас предложила расширить санкции против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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