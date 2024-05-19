Трамп: У Байдена низкий показатель IQ

Американский лидер Джо Байден обладает низким показателем IQ, сообщил на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации в Далласе экс-президент США Дональд Трамп.

Байден вновь назвал Трампа неудачником

Политик призвал американцев задуматься об этом, ведь Байдену «приходится иметь дело с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным». По словам Трампа, Байден является худшим президентом в истории страны.

Также Трамп заявил, что потребует от Байдена пройти тест на наркотики перед проведением дебатов с ним, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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