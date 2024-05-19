Трамп: У Байдена низкий показатель IQ
19 мая 202407:40
Американский лидер Джо Байден обладает низким показателем IQ, сообщил на ежегодном съезде Национальной стрелковой ассоциации в Далласе экс-президент США Дональд Трамп.
Политик призвал американцев задуматься об этом, ведь Байдену «приходится иметь дело с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным». По словам Трампа, Байден является худшим президентом в истории страны.
Также Трамп заявил, что потребует от Байдена пройти тест на наркотики перед проведением дебатов с ним, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер Эстонии: Запад боится помогать Украине
- Трамп: У Байдена низкий показатель IQ
- Песков: Подготовка визита Путина в КНДР идет своим ходом
- Экс-разведчик Риттер: Трамп не сможет договориться с Россией
- В Москве госпитализировали ребенка после аварии с электросамокатом
- Боксер Усик стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе
- Больше 10 дронов пытались атаковать два района Краснодарского края
- В Белгородской области в результате падения беспилотника загорелась кровля храма
- СМИ: В Выборге Ленинградской области произошел взрыв
- Козлов: РФ и КНДР впервые со времен СССР обменялись туристами
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru