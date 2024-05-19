В Норильске мужчина убил сожительницу и ранил ее 12-летнего сына
Житель Норильска пришел выяснять отношения с сожительницей, убив ее, и ранив 12-летнего сына женщины и незнакомых мужчину и женщину, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.
18 мая поступило сообщение, что в доме по улице Комсомольская найдено тело 36-летней женщины с множественными колото-резаными ранами шеи. В больницу доставлен 12-летний сын женщины и мужчина. На 34-летнего жителя города завели уголовное дело. Днем злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил выяснить отношения с сожительницей. Он взял нож и направился к ней домой, где она проживала с тремя малолетними детьми.
На лестничной площадке подозреваемый встретил 12-летнего пасынка, которого ударил ножом в область шеи. Затем мужчина зашел в квартиру и нанес женщине несколько ударов в область шеи. Выходя из квартиры, он встретил незнакомых женщину и мужчину и нанес им несколько ранений.
Нападавшего остановили соседи. Злоумышленник помещен в психоневрологический диспансер.
Ранее зарезавший девушку в центре Москвы мужчина признался в еще одном убийстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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