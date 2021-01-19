При сходе лавины погиб президент горнолыжной федерации «Домбай»

При сходе лавины погиб президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов, сообщает РБК со ссылкой на его сына Шамиля Маршанкулова, которого также накрыло лавиной. «Мы по краю просто попали, а он в центре был», — сказал он.

Информацию о гибели подтвердили в администрации Карачаевска.

Еще двух человек нашли живыми после схода лавины в Домбае

Как сообщалось, поисково-спасательные работы на месте схода снежной лавины в Карачаево-Черкессии завершены из-за наступления темноты и неблагоприятных погодных условий, сообщил начальник главного управления МЧС республики Александр Голоколенко.

«Работы будут восстановлены с наступлением светлого времени суток», — цитирует Голоколенко РИА Новости.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Карачаево-черкесияЛавина
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