При сходе лавины погиб президент горнолыжной федерации «Домбай»

При сходе лавины погиб президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Карачаево-Черкесской республики «Домбай» Хаджи-Мурат Маршанкулов, сообщает РБК со ссылкой на его сына Шамиля Маршанкулова, которого также накрыло лавиной. «Мы по краю просто попали, а он в центре был», — сказал он.

Информацию о гибели подтвердили в администрации Карачаевска.