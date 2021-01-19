Еще двух человек нашли живыми после схода лавины в Домбае
Двоих человек, не выходивших на связь после схода лавины в Карачево-Черкесии, нашли в поселке Домбай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС.
Найденные люди живы, об их состоянии не сообщается. Сход лавины на горе Мусса-Ачитар около Домбая произошел в 13:30 18 января. По данным поисково-спасательных служб, под снегом могли оказаться от четырех до 12 человек.
По состоянию на вечер 18 января было обнаружено тело одного погибшего. Участник поисковых работ ранее передавал агентству о спасении шести человек.
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