Еще двух человек нашли живыми после схода лавины в Домбае

Двоих человек, не выходивших на связь после схода лавины в Карачево-Черкесии, нашли в поселке Домбай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС.



Найденные люди живы, об их состоянии не сообщается. Сход лавины на горе Мусса-Ачитар около Домбая произошел в 13:30 18 января. По данным поисково-спасательных служб, под снегом могли оказаться от четырех до 12 человек.

По состоянию на вечер 18 января было обнаружено тело одного погибшего. Участник поисковых работ ранее передавал агентству о спасении шести человек.