Спасатели завершили работы на месте схода лавины в Домбае
Поисково-спасательные работы на месте схода снежной лавины в Карачаево-Черкессии завершены из-за наступления темноты и неблагоприятных погодных условий, сообщил начальник главного управления МЧС республики Александр Голоколенко.
«Работы будут восстановлены с наступлением светлого времени суток», — цитирует Голоколенко РИА Новости.
Оперативный штаб регионального ГУ МЧС контролирует обстановку.
В понедельник стало известно о сходе лавины на горнолыжной трассе в Домбае. Под завалами могли находиться от 4 до 12 человек. Спасатели сообщали о шестерых выбравшихся из-под снежной массы, а также об одном погибшем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru