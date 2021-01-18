Спасатели завершили работы на месте схода лавины в Домбае

Поисково-спасательные работы на месте схода снежной лавины в Карачаево-Черкессии завершены из-за наступления темноты и неблагоприятных погодных условий, сообщил начальник главного управления МЧС республики Александр Голоколенко.

«Работы будут восстановлены с наступлением светлого времени суток», — цитирует Голоколенко РИА Новости.

Оперативный штаб регионального ГУ МЧС контролирует обстановку.

В понедельник стало известно о сходе лавины на горнолыжной трассе в Домбае. Под завалами могли находиться от 4 до 12 человек. Спасатели сообщали о шестерых выбравшихся из-под снежной массы, а также об одном погибшем.

