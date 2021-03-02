При пожаре в тверском психоневрологическом интернате пострадали четыре человека

В деревне Дергино в Тверской области вспыхнул пожар в психоневрологическом интернате, сообщает МЧС России.

В результате происшествия пострадали четыре человека. Пожар произошел минувшей ночью. Когда на место прибыли спасатели, горела комната на первом этаже на площади 15 кв. м.

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Из здания были эвакуированы 54 человека, пять человек спасено. Пострадавших госпитализировали. Выясняется причина возгорания.

На днях тела двух человек нашли в вагончике, который сгорел на трассе на севере Чукотки.

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ФОТО: ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан
ТЕГИ:Пожары
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