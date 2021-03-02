При пожаре в тверском психоневрологическом интернате пострадали четыре человека
В деревне Дергино в Тверской области вспыхнул пожар в психоневрологическом интернате, сообщает МЧС России.
В результате происшествия пострадали четыре человека. Пожар произошел минувшей ночью. Когда на место прибыли спасатели, горела комната на первом этаже на площади 15 кв. м.
Из здания были эвакуированы 54 человека, пять человек спасено. Пострадавших госпитализировали. Выясняется причина возгорания.
На днях тела двух человек нашли в вагончике, который сгорел на трассе на севере Чукотки.
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