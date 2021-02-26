В Краснодарском крае ликвидирован пожар на складе
Пожарные потушили огонь на складе в поселке Украинский Динского района Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По данным агентства, пожар был повышенного ранга сложности, возгорание произошло на территории 1000 квадратных метров. Открытый огонь был прекращен в 22:58 по московскому времени.
По имеющимся данным, в результате пожара никто не пострадал. ТАСС со ссылкой на администрацию Динского района сообщает, что происшествие случилось в цехе по производству мебели.
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