На Чукотке в сгоревшем вагончике нашли тела двух человек

Тела двух человек найдены в вагончике, который сгорел на трассе на севере Чукотки, сообщает региональное СУ СК РФ.

В Билибинском районе произошло возгорание вагончика, находившегося на участке автодороги Билибино - Певек. После тушения огня были обнаружены трупы двух мужчин 1974 и 1990 года рождения. На них обнаружены телесные повреждения из-за воздействия высокой температуры.

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По данному факту заведено уголовное дело. Назначен ряд судебных экспертиз.

В январе в жилом доме на юге Москвы произошел пожар. В результате пожара на площади 50 квадратных метров пострадали четыре человека. Еще двое погибли, из них один ребенок.

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ФОТО: ГУ МЧС РФ по Республике Башкортостан
ТЕГИ:ПожарыЧукотка
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