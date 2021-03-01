На Чукотке в сгоревшем вагончике нашли тела двух человек

Тела двух человек найдены в вагончике, который сгорел на трассе на севере Чукотки, сообщает региональное СУ СК РФ.

В Билибинском районе произошло возгорание вагончика, находившегося на участке автодороги Билибино - Певек. После тушения огня были обнаружены трупы двух мужчин 1974 и 1990 года рождения. На них обнаружены телесные повреждения из-за воздействия высокой температуры.