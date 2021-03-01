На Чукотке в сгоревшем вагончике нашли тела двух человек
Тела двух человек найдены в вагончике, который сгорел на трассе на севере Чукотки, сообщает региональное СУ СК РФ.
В Билибинском районе произошло возгорание вагончика, находившегося на участке автодороги Билибино - Певек. После тушения огня были обнаружены трупы двух мужчин 1974 и 1990 года рождения. На них обнаружены телесные повреждения из-за воздействия высокой температуры.
По данному факту заведено уголовное дело. Назначен ряд судебных экспертиз.
В январе в жилом доме на юге Москвы произошел пожар. В результате пожара на площади 50 квадратных метров пострадали четыре человека. Еще двое погибли, из них один ребенок.
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