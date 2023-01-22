При пожаре в Приамурье погибли двое детей

Двое детей погибли в пожаре в селе Павловка Белогорского округа Амурского области, сообщает пресс-служба прокуратура Белогорского района.

В Армении 15 военных погибли при пожаре в казарме одной из воинских частей

Частный дом загорелся ночью 22 января в селе Павловка. Погибли двое несовершеннолетних 2008 и 2009 годов рождения. По предварительным данным, дети находились под опекой. Взрослым удалось спастись.

Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе ход и результаты процессуальной проверки трагедии.

Ранее более 20 человек были эвакуированы из жилого дома в Чебоксарах, в котором произошёл пожар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияПожары
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры