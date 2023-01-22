При пожаре в Приамурье погибли двое детей
Двое детей погибли в пожаре в селе Павловка Белогорского округа Амурского области, сообщает пресс-служба прокуратура Белогорского района.
Частный дом загорелся ночью 22 января в селе Павловка. Погибли двое несовершеннолетних 2008 и 2009 годов рождения. По предварительным данным, дети находились под опекой. Взрослым удалось спастись.
Надзорное ведомство контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, в том числе ход и результаты процессуальной проверки трагедии.
Ранее более 20 человек были эвакуированы из жилого дома в Чебоксарах, в котором произошёл пожар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 014 / сут.
Умерли
395 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 586 / сут.
- При пожаре в Приамурье погибли двое детей
- В США заявили о сложностях с установкой новых потолков цен на нефть России
- СМИ: Германия решила передать Украине 19 танков Leopard 2
- Самолет Azur Air после сообщения о бомбе приземлился в аэропорту штата Гоа
- В Тель-Авиве в антиправительственном митинге приняли участие больше ста тысяч человек
- На Украине задержан замминистра Лозинский
- В Париже на марш против пенсионной реформы вышли более 150 тысяч человек
- 10 человек пострадали в автоаварии с участием маршрутки на Кубани
- Кандидат в президенты Чехии Бабиш заявил о письме с патроном и угрозами
- Экс-глава минобороны ФРГ запретила проверку танков Leopard перед отставкой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru