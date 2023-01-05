Семнадцать человек пострадали при пожаре в жилом доме в Чебоксарах

Более 20 человек были эвакуированы из жилого дома в Чебоксарах, в котором произошёл пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Чувашской республике.

В жилом доме в Омске при пожаре погибла семья с ребенком

В сообщении говорится, что пожар произошёл на втором этаже многоквартирного дома № 29 на улице Шевченко, «дым заполнил подъезд с первого по девятые этажи».

«С помощью спасательных устройств и двух автолестниц на свежий воздух были выведены 26 человек. В медицинские учреждения госпитализированы 17 жильцов дома. Среди пострадавших – 8 детей», - уточнили в ведомстве.

Ранее два человека погибли при пожаре в котельной на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».

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Фото: 30.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ПожарПожарныеПострадавшиеЧувашия
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