Семнадцать человек пострадали при пожаре в жилом доме в Чебоксарах

В сообщении говорится, что пожар произошёл на втором этаже многоквартирного дома № 29 на улице Шевченко, «дым заполнил подъезд с первого по девятые этажи».

«С помощью спасательных устройств и двух автолестниц на свежий воздух были выведены 26 человек. В медицинские учреждения госпитализированы 17 жильцов дома. Среди пострадавших – 8 детей», - уточнили в ведомстве.

Ранее два человека погибли при пожаре в котельной на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».

