Семнадцать человек пострадали при пожаре в жилом доме в Чебоксарах
Более 20 человек были эвакуированы из жилого дома в Чебоксарах, в котором произошёл пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Чувашской республике.
В сообщении говорится, что пожар произошёл на втором этаже многоквартирного дома № 29 на улице Шевченко, «дым заполнил подъезд с первого по девятые этажи».
«С помощью спасательных устройств и двух автолестниц на свежий воздух были выведены 26 человек. В медицинские учреждения госпитализированы 17 жильцов дома. Среди пострадавших – 8 детей», - уточнили в ведомстве.
Ранее два человека погибли при пожаре в котельной на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».
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