В Армении 15 военных погибли при пожаре в казарме одной из воинских частей

Пожар произошел в казарме одной из частей Вооруженных сил Армении, в результате погибли не менее 15 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны республики.

Пожарная сигнализация сработала в одном из корпусов МИД России

Возгорание произошло в ночь на четверг. Отмечается, что воинская часть дислоцирована у села Азат Гегаркуникской области.

«По предварительным данным, в результате пожара, возникшего в казарме инженерно-снайперской роты ... погибли 15 военнослужащих», — указывается в заявлении.

Трое военнослужащих находятся в тяжелом состоянии, пишет «Свободная пресса».

Причины и обстоятельства ЧП пока не установлены, отмечает телеканал «360».

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Фото: mil.am
ТЕГИ:ПогибшиеВоеннослужащиеПожарАрмения
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