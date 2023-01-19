В Армении 15 военных погибли при пожаре в казарме одной из воинских частей
Пожар произошел в казарме одной из частей Вооруженных сил Армении, в результате погибли не менее 15 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны республики.
Возгорание произошло в ночь на четверг. Отмечается, что воинская часть дислоцирована у села Азат Гегаркуникской области.
«По предварительным данным, в результате пожара, возникшего в казарме инженерно-снайперской роты ... погибли 15 военнослужащих», — указывается в заявлении.
Трое военнослужащих находятся в тяжелом состоянии, пишет «Свободная пресса».
Причины и обстоятельства ЧП пока не установлены, отмечает телеканал «360».
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