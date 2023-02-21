ТАСС: один человек погиб при пожаре в 16-этажном здании в центре Москвы
При возгорании в отеле на улице Международная погиб один человек, девять пострадали, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Из здания эвакуировали 200 человек. Пятеро госпитализированы, среди них один ребенок.
Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 100 квадратных метров.
Пожар произошел в отеле «МКМ». По данным СМИ, причиной возгорания стал поджег вещей в общем коридоре одним из постояльцев.
Движение по Международной улице частично перекрыто. Для обогрева людей прибыли автобусы Мосгортранса.
Экстренные службы присвоили возгоранию повышенный уровень сложности, передает НСН.
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