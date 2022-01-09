При пожаре в доме под Костромой погибли пять человек

Огонь вспыхнул в деревянном доме на улице Белозерская в городе Шарья. По данным спасателей, на момент пожара в помещении находились шесть человек. Представитель экстренных служб сообщал об обнаружении тела женщины 1987 года рождения. После ликвидации пожара на месте были обнаружены тела двух детей и двух мужчин.

Напомним, в Кемеровской области в коммерческом пансионате для круглосуточного пребывания пожилых людей «Золотой век» произошел пожар. Четыре человека погибли.

