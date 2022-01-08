Четыре человека погибли при пожаре в пансионате для пожилых в Кемеровской области
Пожар произошел в коммерческом пансионате для круглосуточного пребывания пожилых людей «Золотой век» в Кемеровской области, предварительно, четыре человека погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
По данным ведомства, сообщение о возгорании в пансионате, расположенном в СНТ «Печатник» в Кемеровском муниципальном округе, поступило в 23:02 мск.
«Горели личные вещи на площади 10 кв. м. К сожалению, есть погибшие», — отметили в МЧС.
Ведомство уточняет, что из горящего здания эвакуировали 48 человек.
По данным единой дежурно-диспетчерской службы Кемеровского муниципального района, предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание.
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