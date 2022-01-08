Четыре человека погибли при пожаре в пансионате для пожилых в Кемеровской области

Пожар произошел в коммерческом пансионате для круглосуточного пребывания пожилых людей «Золотой век» в Кемеровской области, предварительно, четыре человека погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

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По данным ведомства, сообщение о возгорании в пансионате, расположенном в СНТ «Печатник» в Кемеровском муниципальном округе, поступило в 23:02 мск.

«Горели личные вещи на площади 10 кв. м. К сожалению, есть погибшие», — отметили в МЧС.

Ведомство уточняет, что из горящего здания эвакуировали 48 человек.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Кемеровского муниципального района, предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:ПогибшиеПожарКемеровская Область
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