Четыре человека погибли при пожаре в пансионате для пожилых в Кемеровской области

По данным ведомства, сообщение о возгорании в пансионате, расположенном в СНТ «Печатник» в Кемеровском муниципальном округе, поступило в 23:02 мск.

«Горели личные вещи на площади 10 кв. м. К сожалению, есть погибшие», — отметили в МЧС.

Ведомство уточняет, что из горящего здания эвакуировали 48 человек.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы Кемеровского муниципального района, предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание.

