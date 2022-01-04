Три человека погибли при пожаре в одной из московских квартир

Количество погибших в результате пожара в квартире в жилом доме на Кавказском бульваре на юге Москвы увеличилось до трех, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Более 20 человек эвакуировали после пожара в жилом доме в Туапсе

Ранее сообщалось о двух погибших, один из них был обнаружен при разборе завалов, второй погиб после того, как выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара. Позже было обнаружено тело еще одного погибшего.

В ночь на 4 января огонь охватил в квартире на пятом этаже комнату, кухню и часть коридора. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

Ранее частный дом сгорел в ночь на 3 января в Вольском районе Саратовской области, жертвами пожара стали два человека.

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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
ТЕГИ:МоскваПожары
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