Три человека погибли при пожаре в одной из московских квартир

Ранее сообщалось о двух погибших, один из них был обнаружен при разборе завалов, второй погиб после того, как выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара. Позже было обнаружено тело еще одного погибшего.

В ночь на 4 января огонь охватил в квартире на пятом этаже комнату, кухню и часть коридора. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

Ранее частный дом сгорел в ночь на 3 января в Вольском районе Саратовской области, жертвами пожара стали два человека.

