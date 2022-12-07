Происшествие произошло в хуторе Усьман. При разборе завалов обнаружены тела мальчика 2019 года рождения и девочки 2017 года рождения. Несовершеннолетние находились дома без присмотра взрослых.

В настоящее время следствие устанавливает причины пожара.

Напомним, в Оренбурге в частном жилом доме произошел пожар, в результате которого погибли люди, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

