При пожаре в частном доме в Татарстане погибли семь человек

На месте пожара в частном доме в деревне Саитово Тукаевского района Татарстана найдены тела семи погибших. Об этом сообщило республиканское управление МЧС.

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По данным ведомства, среди погибших трое детей.

Сигнал о пожаре в частном доме поступил 18 июня в 13:17. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.

Спасатели ликвидировали открытое горение в 14:15. На место происшествия выехал начальник ГУМЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.

В Ростовской области 14 июня произошел пожар на Новочеркасской ГРЭС. Без электричества остались около 364 тысяч человек, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: 45.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ПожарТатарстан

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