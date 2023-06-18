При пожаре в частном доме в Татарстане погибли семь человек
На месте пожара в частном доме в деревне Саитово Тукаевского района Татарстана найдены тела семи погибших. Об этом сообщило республиканское управление МЧС.
По данным ведомства, среди погибших трое детей.
Сигнал о пожаре в частном доме поступил 18 июня в 13:17. Огонь распространился на площади 100 квадратных метров.
Спасатели ликвидировали открытое горение в 14:15. На место происшествия выехал начальник ГУМЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин.
В Ростовской области 14 июня произошел пожар на Новочеркасской ГРЭС. Без электричества остались около 364 тысяч человек, сообщает «Радиоточка НСН».
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