При пожаре на многоуровневой парковке в Одинцове погибли 2 человека

В результате пожара, произошедшего на многоуровневой парковке в «Лесном городке» в Одинцове, погибли два человека, один пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что тело одного из погибших было обнаружено между вторым и третьим уровнями парковки, другого – на втором уровне.

В Одинцове загорелась многоуровневая парковка

Известно, что при пожаре, который произошел днем 7 сентября, сгорели примерно 20 автомобилей. В настоящий момент сотрудники МЧС продолжают тушение огня.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что при пожаре в Подмосковье погибли три ребенка, семь человек были госпитализированы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ОдинцовоПарковкаАвтомобильПожарСмерть

Горячие новости

Все новости

партнеры