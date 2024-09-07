При пожаре на многоуровневой парковке в Одинцове погибли 2 человека
В результате пожара, произошедшего на многоуровневой парковке в «Лесном городке» в Одинцове, погибли два человека, один пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что тело одного из погибших было обнаружено между вторым и третьим уровнями парковки, другого – на втором уровне.
Известно, что при пожаре, который произошел днем 7 сентября, сгорели примерно 20 автомобилей. В настоящий момент сотрудники МЧС продолжают тушение огня.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что при пожаре в Подмосковье погибли три ребенка, семь человек были госпитализированы.
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