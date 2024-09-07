При пожаре на многоуровневой парковке в Одинцове погибли 2 человека

В результате пожара, произошедшего на многоуровневой парковке в «Лесном городке» в Одинцове, погибли два человека, один пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что тело одного из погибших было обнаружено между вторым и третьим уровнями парковки, другого – на втором уровне.