В Одинцове загорелась многоуровневая парковка
В районе Одинцово загорелась многоуровневая парковка. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
По данным источника, в результате возникновения крупного возгорания пострадал минимум один человек. При этом, по сообщениям «112», информации о пострадавших пока нет.
Известно, что пожар начался на втором этаже здания в «Лесном городке», и пламя быстро распространилось. По предварительным данным, на парковке шли ремонтные работы.
Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают спасатели и пожарные. Они помогают проводить эвакуацию. Очевидцы заявляют, что столб дыма виден за несколько километров от объекта возгорания.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Тульской области загорелся строящийся цех на площади тысяча квадратных метров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Одинцове загорелась многоуровневая парковка
- МО России: Бойцы группировки «Центр» освободили Калиново в ДНР
- ЕР: Запрет на въезд семей мигрантов является запросом избирателей
- В Калужской области нашли обломки беспилотника ВСУ
- WP: Зеленский не смог убедить союзников снять ограничения на удары по РФ
- Медведев: США не избежать гражданской войны
- ФИПИ: В ЕГЭ по истории школьники не сделали ошибки в вопросе про СВО
- СМИ: Сборная РФ не сможет оперативно вернуться после отмены игры с Таиландом
- МВД: Обычно при сдаче на права не включают поворотник и нарушают разметку
- В Петербурге начались съемки третьего сезона «Метода»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru