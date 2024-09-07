В Одинцове загорелась многоуровневая парковка

В районе Одинцово загорелась многоуровневая парковка. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным источника, в результате возникновения крупного возгорания пострадал минимум один человек. При этом, по сообщениям «112», информации о пострадавших пока нет.

Известно, что пожар начался на втором этаже здания в «Лесном городке», и пламя быстро распространилось. По предварительным данным, на парковке шли ремонтные работы.