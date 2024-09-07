В Одинцове загорелась многоуровневая парковка

В районе Одинцово загорелась многоуровневая парковка. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным источника, в результате возникновения крупного возгорания пострадал минимум один человек. При этом, по сообщениям «112», информации о пострадавших пока нет.

Известно, что пожар начался на втором этаже здания в «Лесном городке», и пламя быстро распространилось. По предварительным данным, на парковке шли ремонтные работы.

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Отмечается, что сейчас на месте происшествия работают спасатели и пожарные. Они помогают проводить эвакуацию. Очевидцы заявляют, что столб дыма виден за несколько километров от объекта возгорания.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Тульской области загорелся строящийся цех на площади тысяча квадратных метров.

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ФОТО: ТАСС
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