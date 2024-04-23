При повторной атаке города Шебекино повреждены четыре машины и две квартиры

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство. Пострадавших нет, уточнил губернатор.

В результате атаки произошло возгорание легкового автомобиля. Еще три машины посекло осколками.

«В многоквартирном доме выбиты окна в двух квартирах. На месте работают оперативные службы», - рассказал Гладков.

Во вторник, 23 апреля, на проходной промышленного предприятия в Шебекине упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Трех пострадавших доставили в больницу, сообщает «Радиоточка НСН».

