При повторной атаке города Шебекино повреждены четыре машины и две квартиры

Город Шебекино Белгородской области вновь подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство. Пострадавших нет, уточнил губернатор.

В результате атаки произошло возгорание легкового автомобиля. Еще три машины посекло осколками.

«В многоквартирном доме выбиты окна в двух квартирах. На месте работают оперативные службы», - рассказал Гладков.

Во вторник, 23 апреля, на проходной промышленного предприятия в Шебекине упал и сдетонировал дрон-камикадзе. Трех пострадавших доставили в больницу, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиОбстрелШебекиноБелгородская область

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