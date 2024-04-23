Мишустин: На поддержку Белгородской области направят более двух млрд рублей

По его словам, на территорию региона планируется распространить режим свободной экономической зоны, в которую также включат город Шебекино.

Он указал, что выделенные области средства в первую очередь направят на оказание помощи гражданам, потерявшим жильё, а также «сотрудникам малых и средних предприятий, ИП», - сказал глава кабмина.

Он добавил, что всего в текущем году будет выделено более шести млрд рублей.

Ранее Мишустин заявил, что было подписано постановление правительства, разрешающее направлять маткапитал на реконструкцию жилого дома блокированной застройки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

