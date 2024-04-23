Мишустин: На поддержку Белгородской области направят более двух млрд рублей
Более двух млрд рублей будет направлено на поддержку жителей и предприятий Белгородской области. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
По его словам, на территорию региона планируется распространить режим свободной экономической зоны, в которую также включат город Шебекино.
Он указал, что выделенные области средства в первую очередь направят на оказание помощи гражданам, потерявшим жильё, а также «сотрудникам малых и средних предприятий, ИП», - сказал глава кабмина.
Он добавил, что всего в текущем году будет выделено более шести млрд рублей.
Ранее Мишустин заявил, что было подписано постановление правительства, разрешающее направлять маткапитал на реконструкцию жилого дома блокированной застройки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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