Мишустин: На поддержку Белгородской области направят более двух млрд рублей

Более двух млрд рублей будет направлено на поддержку жителей и предприятий Белгородской области. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Два дома и автомобиль повреждены при атаке БПЛА под Белгородом

По его словам, на территорию региона планируется распространить режим свободной экономической зоны, в которую также включат город Шебекино.

Он указал, что выделенные области средства в первую очередь направят на оказание помощи гражданам, потерявшим жильё, а также «сотрудникам малых и средних предприятий, ИП», - сказал глава кабмина.

Он добавил, что всего в текущем году будет выделено более шести млрд рублей.

Ранее Мишустин заявил, что было подписано постановление правительства, разрешающее направлять маткапитал на реконструкцию жилого дома блокированной застройки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Губернатор Белгородской области / t.me/vvgladkov
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