При обстреле ВСУ центра Донецка погибли шесть человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник, 7 ноября, подвергли обстрелу Ворошиловский район Донецка.

Один человек погиб, трое пострадали при обстреле Донецка

В результате ударов по центральной части города погибли шесть человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

По его словам, снаряд попал в здание управления труда и социальной защиты населения на улице Челюскинцев.

В Донецке 31 октября в результате обстрела ВСУ погибли два человека. Также сообщалось о пяти пострадавших, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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