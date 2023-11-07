При обстреле ВСУ центра Донецка погибли шесть человек
7 ноября 202319:58
Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник, 7 ноября, подвергли обстрелу Ворошиловский район Донецка.
В результате ударов по центральной части города погибли шесть человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
По его словам, снаряд попал в здание управления труда и социальной защиты населения на улице Челюскинцев.
В Донецке 31 октября в результате обстрела ВСУ погибли два человека. Также сообщалось о пяти пострадавших, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чистая прибыль «Газпрома» в 2023 году упала на 44%
- Греф оценил фундаментальный курс рубля в 85-90 за доллар
- Меликов отверг обвинения в оскорблении народов Дагестана
- В ЦАХАЛ заявили о боях в центре города Газа
- При обстреле ВСУ центра Донецка погибли шесть человек
- «Мегафон» полностью отменил плату за раздачу интернет-трафика
- Депутаты в первом чтении одобрили исключение ОСАГО из обязательных документов
- Рогов: в подконтрольном Украине Запорожье прогремели взрывы
- СМИ: В Палестине опровергли сообщения об обстреле кортежа Махмуда Аббаса
- ЦБ спрогнозировал снижение инфляции в РФ весной 2024 года
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru