Один человек погиб, трое пострадали при обстреле Донецка

«В результате обстрела ... по улице Чехословацкой погибла женщина 1951 г.р.», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Кроме того, при обстреле в районе Кремлевского проспекта получили ранения мужчина 1995 года рождения и женщина 1970 года рождения. Также один мужчина пострадал из-за обстрела по улице Абросимова.

Как сообщили в представительстве Донецкой народной республики в СЦКК, украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, пишет RT.

