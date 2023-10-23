Один человек погиб, трое пострадали при обстреле Донецка

Один человек погиб при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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«В результате обстрела ... по улице Чехословацкой погибла женщина 1951 г.р.», — написал градоначальник в Telegram-канале.

Кроме того, при обстреле в районе Кремлевского проспекта получили ранения мужчина 1995 года рождения и женщина 1970 года рождения. Также один мужчина пострадал из-за обстрела по улице Абросимова.

Как сообщили в представительстве Донецкой народной республики в СЦКК, украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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