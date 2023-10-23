Один человек погиб, трое пострадали при обстреле Донецка
Один человек погиб при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«В результате обстрела ... по улице Чехословацкой погибла женщина 1951 г.р.», — написал градоначальник в Telegram-канале.
Кроме того, при обстреле в районе Кремлевского проспекта получили ранения мужчина 1995 года рождения и женщина 1970 года рождения. Также один мужчина пострадал из-за обстрела по улице Абросимова.
Как сообщили в представительстве Донецкой народной республики в СЦКК, украинские войска выпустили пять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, пишет RT.
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